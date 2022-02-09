От Петра до наших дней: что показали Шойгу в Музее военной формы России в Москве

От Петровских реформ до наших дней. В Музее военной формы России собрано обмундирование практически всех эпох развития нашей армии. Ценность коллекции, которую сегодня помощник президента Владимир Мединский демонстрирует Сергею Шойгу, в том, что все исторические экспонаты подлинные.

Нужно отметить, что открытие этого музея не смогло бы состояться без участия Министерства обороны. Ведь более 28 выставочных экспонатов были переданы из подмосковного филиала Центрального музея Вооруженных сил России. И здесь, в бывшей московской усадьбе Васильчиковых, они получили новую жизнь.

Большинство деталей обмундирования императорской армии были собраны еще в царской России - дабы «сохранить для истории образцы военной формы». Среди экспонатов треуголка Александра I, подлинный сюртук Николая I и даже стилизованное гвардейское платье Екатерины II.

Цель нового музея не только познавательная. Зал кадетской славы вызывает особый интерес и у главы военного ведомства. Экскурсия начинается у камзола цесаревича Алексея и плавно переходит к нашим дням. Теме военного образования Сергей Шойгу уделяет особое внимание.

Музей военной формы можно назвать одним из самых современных в России. Десятки интерактивных элементов способны погрузить зрителей в процесс исторического познания буквально с головой. Самая большая выставка здесь посвящена эпохе Великой Отечественной войны. А заканчивается композиция обмундированием военнослужащих Российской армии сегодняшнего дня.

В конце экскурсии Сергею Шойгу продемонстрировали макеты скульптур Фиделя Кастро, созданные различными художественными студиями, в том числе Студией военных художников имени Грекова. А постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов вручил министру знаки почетного основателя Российского военно-исторического общества.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов