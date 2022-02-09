Шойгу ознакомился с экспозицией Музея военной формы в Москве

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Музей военной формы в Москве, где представлены самые разные экспонаты начиная с XVI века и заканчивая современностью. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Министру показали макеты скульптур лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Над их созданием трудились разные коллективы, в том числе из Студии военных художников имени Грекова.

Сопровождали Шойгу помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и председатель попечительского совета РВИО, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов.

В основе экспозиции музея Российского военно-исторического общества экспонаты, переданные из подмосковного филиала Центрального музея ВС РФ. Всего РВИО было передано более 280 предметов формы одежды и снаряжения Российской армии.

Ранее Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что республика может рассчитывать на твердую поддержку России в стремлении сформировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов