СК вычислил еще двух украинских радикалов, которые участвовали в нападении на Российский центр науки

Следственный комитет России вычислил еще двух украинских радикалов, которые участвовали в погроме Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Установлены еще двое граждан Украины, причастных к нападению на пользующийся международной защитой Российский центр науки и культуры в городе Киеве Украины», - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что были получены доказательства того, что в 2018 году Сергей Филимонов и Сергей Бондарь приняли участие в нападении на Российский центр науки и культуры. В ходе преступления мужчины проникли в служебные помещения, повредили имущество, совершили надругательство над флагом РФ.

В ведомстве подчеркнули, что действия радикалов были квалифицированы как нападение на учреждение, пользующееся международной защитой. Мужчинам заочно предъявили обвинения, приняты меры к организации их международного розыска.

Напомним, 18 февраля 2018 года в Киеве радикально настроенные лица в ходе проведения антироссийской акции совершили нападение на Российский центр науки и культуры. После этого они пришли на площадь Независимости и демонстративно сожгли российский флаг.

В марте 2020 года в СК РФ установили личность фигуранта дела о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Причастным к совершению преступления оказался 30-летний гражданин Украины Богдан Тицкий. В отношении него возбудили дело по статье о надругательстве над гербом или флагом Российской Федерации (статья 329 Уголовного кодекса РФ).