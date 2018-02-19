Москва призвала Киев наказать виновных в нападении на РЦНК и Россотрудничество

Москва призвала Киев положить конец выходкам националистов, создав условия для работы российских учреждений на Украине. Об этом сказано в официальном сообщении МИД РФ.

В связи с нападением на российские объекты в министерство вызвали временного поверенного в делах Украины в Москве Руслана Нимчинского. Ему заявлен протест в связи с нападением на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также на офисы российских банков в Киеве.

В МИД РФ отметили, что «продолжающиеся бесчинства украинских националистов-русофобов" происходят "с подачи киевских властей».

«Вряд ли можно считать случайным совпадением тот факт, что погром в РЦНК произошел сразу же после одиозного выступления президента Украины П.А. Порошенко на Международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к «борьбе с российским флагом» по всему миру», - говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Москва обеспокоена отсутствием реакции на такой «агрессивный национализм» со стороны «зарубежным покровителей киевских властей».

«К украинской стороне был обращен призыв положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений на Украине», — добавили в ведомстве.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. На следующий день националисты забросали камнями и яйцами, облили краской и разбили окна в здании представительства Россотрудничества. В этот же день были атакованы здания Сбербанка.