Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Читавшая стихи Введенского петербургская учительница заявила, что больше не будет работать в школе

Анна Назайкина
12:06 09.02.2022
Ранее в Минпросвещения пообещали детально проверить ситуацию.
Читавшая стихи Введенского петербургская учительница заявила, что больше не будет работать в школе
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший учитель петербургской гимназии №168 с углубленным изучением истории и литературы Серафима Сапрыкина прокомментировала в беседе со «Звездой» инцидент с ее увольнением.

По словам педагога, она не нарушала программу, которую ранее одобрила директор образовательного учреждения.

«Я не нарушала никаких планов. Да, я не давала посекундный план урока, потому что его никто никогда не способен составить из учителей, потому что не знаешь толком, как ты будешь говорить. Я давала тему, тема была в учебном плане. Учебный план был ей подписан. Просто она, может быть, не глядя рукой махнула», - сказала Сапрыкина.

Она также отметила, что после произошедшего инцидента другие учителя в частном разговоре вставали на ее сторону.

«Они не могут меня публично поддержать. Поддерживали учителя, поддерживали дети. У меня не было цели восстановиться на этой работе. Иначе я бы сразу написала. Я прекрасно понимала, что не хочу, не буду, и это будет контрпродуктивно. Что я там буду делать? Понятно, что там нечего делать», - добавила учительница.

Она отметила, что после произошедшего руководство гимназии к ней больше не обращалось ни с примирением, ни с критикой - «абсолютное молчание».

«Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе... Не пойду я в школу больше работать... Я не считаю, что этот человек (директор. - Прим. ред.) должен отвечать перед судом. Я не хочу, чтобы у нее с прокуратурой были разборки или еще с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», - заявила Сапрыкина.

Как утверждалось ранее, конфликт произошел после одного из классных часов, на котором учитель читала с детьми и обсуждала после стихотворение Александра Введенского.

Директор гимназии Светлана Лебедева заявила, что педагог должна была говорить с детьми совсем о другом - все занятия в старших классах гимназии были посвящены исторической битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Впоследствии в Минпросвещения пообещали детально проверить ситуацию. Защитить права учителя призвал лично министр просвещения Сергей Кравцов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:03 Спорт
Видео
«Треплют нервы»: Тарасова прокомментировала сообщения СМИ о переносе награждения российских фигуристов на ОИ из-за допинга
10:55 В стране и мире
Видео
Момент нападения с битами на магазин под Истрой попал на видео
08:14 В стране и мире
Чижов рассказал о сроках принятия решения по сертификации «Северного потока - 2»
08:01 В стране и мире
Видео
От видеоинженера до главы медиахолдинга: Алексей Пиманов отмечает юбилей
07:07 Армия
Видео
Превосходство перед любыми конкурентами: в Ленинградской области прошли учения с ПТРК «Корнет»
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.