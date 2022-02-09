Читавшая стихи Введенского петербургская учительница заявила, что больше не будет работать в школе

Бывший учитель петербургской гимназии №168 с углубленным изучением истории и литературы Серафима Сапрыкина прокомментировала в беседе со «Звездой» инцидент с ее увольнением.

По словам педагога, она не нарушала программу, которую ранее одобрила директор образовательного учреждения.

«Я не нарушала никаких планов. Да, я не давала посекундный план урока, потому что его никто никогда не способен составить из учителей, потому что не знаешь толком, как ты будешь говорить. Я давала тему, тема была в учебном плане. Учебный план был ей подписан. Просто она, может быть, не глядя рукой махнула», - сказала Сапрыкина.

Она также отметила, что после произошедшего инцидента другие учителя в частном разговоре вставали на ее сторону.

«Они не могут меня публично поддержать. Поддерживали учителя, поддерживали дети. У меня не было цели восстановиться на этой работе. Иначе я бы сразу написала. Я прекрасно понимала, что не хочу, не буду, и это будет контрпродуктивно. Что я там буду делать? Понятно, что там нечего делать», - добавила учительница.

Она отметила, что после произошедшего руководство гимназии к ней больше не обращалось ни с примирением, ни с критикой - «абсолютное молчание».

«Мне только позвонили из комитета по образованию и предложили другую работу в школе... Не пойду я в школу больше работать... Я не считаю, что этот человек (директор. - Прим. ред.) должен отвечать перед судом. Я не хочу, чтобы у нее с прокуратурой были разборки или еще с кем-нибудь. Я просто хотела, чтобы родители, дети знали, что этот человек придерживается вот таких вот взглядов специфических», - заявила Сапрыкина.

Как утверждалось ранее, конфликт произошел после одного из классных часов, на котором учитель читала с детьми и обсуждала после стихотворение Александра Введенского.

Директор гимназии Светлана Лебедева заявила, что педагог должна была говорить с детьми совсем о другом - все занятия в старших классах гимназии были посвящены исторической битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Впоследствии в Минпросвещения пообещали детально проверить ситуацию. Защитить права учителя призвал лично министр просвещения Сергей Кравцов.