В питерской гимназии раскрыли подробности инцидента с читавшей стихи Введенского учительницей

В петербургской гимназии №168 с углубленным изучением истории и литературы объяснили инцидент с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной. Конфликт произошел после одного из классных часов, на котором учитель читала с детьми и обсуждала после стихотворение Александра Введенского.

Как объяснила «Звезде» директор гимназии Светлана Лебедева, педагог должна была говорить с детьми совсем о другом. Все занятия в старших классах гимназии были посвящены исторической битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

«У нас было много планов, она это прекрасно знала. И если хотела их изменить, то должна была это согласовать с завучем или со мной. Ни ко мне, ни к завучу она не обратилась и решила в тот день самостоятельно с классами почитать стихотворение Александра Введенского», - рассказала директор гимназии.

Никакого конфликта на этой почве изначально не возникло, добавила она. После классного часа педагога пригласили на разговор с участием завуча.

«Как оказалось, ей так просто захотелось. У нее такое бывало ранее, но порядок должен быть. Я даже не думала, что это выльется в конфликт. Она сказала, что будет делать так, как ей хочется. Я тогда напомнила ей про трудовую дисциплину, сказала, что, может, стоит посмотреть другие школы, где ей будет интереснее. Но это только ее выбор», - подчеркнула Лебедева.

После разговора Серафима Сапрыкина уволилась из школы, а скандал вышел далеко за пределы ее стен. В Минпросвещения пообещали детально проверить ситуацию. Защитить права учителя призвал лично министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть восстановлен в своих правах, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», - заявил Кравцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в эпоху, когда вокруг очень много неверифицированной информации, прежде чем комментировать заявление преподавателя, необходимо разобраться в ситуации.