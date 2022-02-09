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В концерне «Алмаз-Антей» рассказали, как остановить атакующих аэропорты воздушных хулиганов

Тимур Шерзад
13:50 09.02.2022
Концерн уже во второй раз принимает участие в российской выставке и форуме NAIS 2022, посвященной инфраструктуре гражданской авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress
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Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий рассказал «Звезде», как производители военной продукции могут обеспечить безопасность гражданских аэропортов от воздушных хулиганов. 

«В прошлом году была достаточно серьезная проблема в аэропорту Хитроу в Англии, когда налет дронов был, по сути, на аэропорт, прервал, практически, воздушное движение, вынуждены были запретить вылеты, прилеты самолетов, разбирались в течение нескольких часов. Хулиганы воздушные парализовали работу аэропорта. И не только в Хитроу, эти случаи стали происходить все чаще, и у нас стали появляться», - отметил Савицкий. 

Для борьбы с подобным хулиганством «Алмаз-Антей» создал комплекс противодействия дронам ROSC-1. Он может обнаруживать вторгшиеся в закрытое воздушное пространство дроны и запускать собственный дрон-перехватчик «Волк-18». Тот атакует нарушителя специальной сетью, которая парализует его работу и заставляет приземлиться. По словам Савицкого, эта разработка - ответ на учащающиеся случаи воздушного хулиганства с помощью дронов. 

Вместе с тем в этом году «Алмаз-Антей» участвует в российской выставке и форуме NAIS-2022, посвященной инфраструктуре гражданской авиации. 

«Этот форум на протяжении нескольких лет уже проходит, он совпадает, как праивло, с днем гражданской авиации - 9 февраля. На этом форуме, как правило, выставляются все организации, которые участвуют в оснащении техническими средствами аэропортов и аэродромов гражданской авиации. Для Концерна крайне важна эта тема, мы выставляемся уже второй год, и будем показывать наши новинки, которые, без сомнения, у нас есть», - сказал Савицкий. 

Он подчеркнул, что речь идет не только о продукции предприятий Концерна «Алмаз-Антей», но и о широкой кооперации российской радиотехнической промышленности, в которой участвует Концерн.

Также заместитель гендиректора «Алмаз-Антей» рассказал о том, как укрупнение центров контроля воздушного пространства может улучшить безопасность полетов гражданской авиации. 

По его словам, эти центры появились еще в СССР, в 1973 году, и поначалу были военно-гражданскими. В стране было около 130 центров, но с 1981 года их стали укрупнять, чтобы эффективнее расходовать ресурсы. Успели создать 2 укрупненных центра - в Москве и Ростове-на-Дону. Но дальнейшие процессы нарушил распад СССР. 

«Где-то в начале 2000-х годов гражданская авиация вернулась к идее воссоздания укрупненных центров. На начало 2000-х годов по всей России существовало 118 центров, это очень много, очень сложно их обслуживать. Но укрупнение позволяет создать центры управления, которые с меньшим количеством специалистов и диспетчерского персонала позволяют выиграть экономически», - отметил Савицкий. 

Кроме этого, по словам заместителя гендиректора «Алмаз-Антей», укрупнение центров позволит обеспечить более надежную связь, что, в свою очередь, благоприятно скажется на безопасности полетов гражданской авиации. 

Ранее «Звезда» рассказывала об уникальности другой разработки Концерна «Алмаз-Антей» - новейшего тренировочного комплекса «Адъютант».

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