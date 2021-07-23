Одновременный запуск нескольких типов мишеней: в чем уникальность и перспективность новейшего тренировочного комплекса «Адъютант»

В интервью радио «Звезда» на площадке международного авиа-космического салона «МАКС» директор проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз - Антей») Игорь Иванов рассказал об особенностях перспективного российского универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», планах проекта на будущее и многом другом.

- Игорь Анатольевич, здравствуйте. За последние два года в различных публикациях и заметках о проведении испытаний, стрельб регулярно сообщалось о создании и применении перспективного российского универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант». Давайте поговорим об особенностях этого изделия, которые делают его, по сути, мишенным комплексом нового поколения, насколько я понимаю.

Как это создавалось и об «изюминках» «Адъютанта»? Например, еще до принятия на вооружение комплекс успел принять участие в значительном количестве испытаний и учений, тем самым полностью подтвердились и актуальность и востребованность комплекса. А какими факторами они обусловлены?

- Давайте начнем с момента возникновения и зарождения этого комплекса. Не секрет, что уже последние много лет российская промышленность, наука серьезно занимаются вопросами по созданию современных перспективных образцов вооружений. Но как-то в силу определенных обстоятельств вопрос создания тренировочных средств, и мишенных в том числе, вышел на свет только в последние годы, и с учетом этого за время, прошедшее с момента развала Советского Союза до сегодняшних дней, образовался определенный вакуум в этой сфере, который уже серьезно начал влиять на само качество подготовки и проведения процессов тренировки и боевых стрельб.

Мы, Ижевский электромеханический завод «Купол», как производитель одного из современных средств ПВО малой дальности, или зенитных ракетных систем «Тор», одни из первых, наверное, столкнулись с дефицитом современных мишенных средств, поэтому, как таковой, комплекс «Адъютант», который, как вы знаете, переводится как «помощник», зарождался исходя из того, что нам необходимо было на первых порах решать проблемы по обеспечению своих тренировок и стрельб. Но после того, как нами была предоставлена нашим уважаемым специалистам Министерства обороны та концепция, которая была заложена в основу, то она вызвала самый жгучий интерес, потому как, во-первых, она была к месту, ко времени, и лишь незначительные доработки и пожелания позволили нам получить сразу в концептуальном виде уже современный и востребованный продукт.

На сегодня очень приятно сказать, что в самые сжатые сроки, а это менее пяти лет, у нас получилось не просто разработать этот комплекс, создать его и провести весь требуемый цикл испытаний. Мы прошли государственные испытания, и в самое ближайшее время уже будет проведена межведомственная комиссия, которая должна присвоить документации литеру серийного производства, и этот комплекс будет активно закупаться Министерством обороны для различного типа мероприятий.

Какие мероприятия позволяет решить комплекс? Во-первых, в его названии уже заложено само понятие «универсальность», то есть это комплекс, который может быть использован как при повседневной тренировке боевых расчетов, как молодых, так и уже опытных, для переподготовки и тренировок, так и для полного цикла организации полевых работ, в том числе с проведением натурных боевых стрельб. Причем на сегодня мы уже работаем со всем спектром средств ПВО - это и переносные зенитные ракетные комплексы, комплексы ближнего действия, малой дальности, средней дальности. Очень приятно, что в последние годы нам удалось превысить свои возможности, и мы уже отработали с современными российскими комплексами большой дальности в ближней зоне.

Комплекс мобилен, комплекс автономен, он позволяет начать работу в очень сжатый срок, у нас все время на развертывание составляет два часа, то есть на неподготовленной позиции мы через два часа готовы уже запустить первые мишени в воздух и начать процесс тренировки или стрельбы. Комплекс уникален по своим характеристикам в том, что в нем заложено, во-первых, очень качественное основание в том, что он использует сразу несколько типов воздушных мишеней, таких как мишени самолетного типа, мишени ракетного типа и мишени вертолетного типа, причем каждая из них делится на отдельные виды. И сегодня мы имеем пять полноценных видов, которые могут быть использованы в различных отраслях его применения.

Уникальность еще в одном - у нас одновременно в воздухе под командованием единого командного наземного пункта может находиться до шести воздушных мишеней, то есть это позволяет создавать сразу разнотипные и очень сложные мишенные обстановки, которые наиболее близко подходят для имитации современных боевых действий.

- Каковы главные отличительные черты «Адъютанта»? Что делает его мишенно-тренировочным комплексом нового поколения?

- Мы сегодня под командованием одного пункта сочетаем возможность применения в одном месте, в одном воздушном пространстве одного полигона сразу разных типов мишеней, которые будут по заранее заложенной программе или под ручным управлением атаковать наши наземные средства ПВО, требуя от них максимальную отработку навыков по обнаружению, сопровождению и обстрелу воздушных целей. Я думаю, что за этим комплексом будущее, мы сейчас уже заложили, как вы правильно сказали, огромный модернизационный потенциал в этот комплекс, который позволит нам, я думаю, в ближайшие годы быть в лидерах данного сегмента рынка.

- А вот теперь давайте к практическому применению, насколько «Адъютант» сложен в эксплуатации?

- Вот здесь пойдем от обратного, он абсолютно не сложен, он прост, за счет этой простоты мы как раз добиваемся тех результатов, что не нужно никаких особенных знаний или навыков, достаточно лишь прохождения базового курса обучения порядка двух-трех месяцев, и наши с вами контрактники, новобранцы будут готовы в полной мере самостоятельно его эксплуатировать.

Второе, «изюминкой» комплекса явилось то, что при его создании мы заведомо поставили задачу не использовать никакие опасные элементы, к которым относятся элементы высокого давления, баллоны, пороховые ускорители и взрывчатые вещества. У нас этого потенциально в комплексе нет, то есть у нас используется обычная универсальная эластомерная катапульта, которая в качестве средства запуска использует привычные нам резиновые жгуты, даже в случае повреждения этого жгута со временем или каким-то механическим способом, максимально, что будет, он просто ослабнет и не позволит запустить. Путем замены из состава запасных частей через десять минут наша катапульта будет восстановлена, занятие продолжится.

- Игорь Анатольевич, расскажите, есть ли какие-либо сферы применения комплекса «Адъютант», о котором мы, собственно, и ведем речь, помимо решения задач подготовки расчетов средств ПВО?

- Я бы сказал, что сейчас, наверное, нам рано с учетом имеющегося опыта говорить о его полноценном использования в других целях, потому как, если даже мы решим полностью, закроем всю нишу боевых тренировок и боевой подготовки войск ПВО Сухопутных войск, к чему мы сегодня уже очень близки, это уже будет огромным прорывом. Я не скрываю, что у нас есть, безусловно, надежды на то, что этот комплекс будет по достоинству оценен с определенными изменениями и Военно-морским флотом и Военно-воздушными силами, но я думаю, что все-таки это будущее нашего комплекса. И на сегодня просто останавливаться на этом - раньше времени.

- По традиции, «Купол» приступает к модернизации своих изделий еще до того, как они принимаются на вооружение. Я так понимаю, что «Адъютант» не нарушил эту традицию?

- Нет, он не является исключением точно.

- А в каких направлениях ведутся работы по дальнейшему совершенствованию?

- Безусловно, сейчас, в условиях современного рынка, когда, ну скажем так, конкуренция крайне высока, есть еще не просто российские изготовители, производители, есть еще иностранные специалисты, которые также очень успешно работают в этой сфере. Мы, безусловно, стараемся быть на гребне волны. Значит, исходя из этого, даже до начала серийных поставок параллельно мы уже провели ряд, скажем так, и научных исследований, и практических работ, которые позволят нам сразу после выхода на серийное производство уже проводить модернизационные работы.

И наш потенциал очень высок, мы работаем как над улучшением летно-технических характеристик мишеней: это высота, время полета, скорость полетов, маневренные возможности, так и над общими характеристиками комплекса в части дальности управления взаимодействия со средствами автоматических систем управления войсками, отражения передачи и записи этих данных для представления, для научных целей. Ведь не секрет, что наравне с боевыми стрельбами мы сейчас очень большое внимание уделяем уже обеспечению опытных работ других разработчиков, то есть образцам вооружения современным и перспективным, самое главное, которые на сегодня создаются российскими научными кадрами, наш комплекс с успехом применяется именно для первичной их проверки, как имитатор наиболее близких современных средств воздушного нападения.