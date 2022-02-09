Момент нападения с битами на магазин под Истрой попал на видео

Момент разбойного нападения с бейсбольными битами на магазин под Истрой в Московской области попал на видео. На кадрах видно, как грабители избили битами персонал и вскрыли сейф с деньгами.

Ранее в СК сообщили, что четверо грабителей совершили нападение, в результате которого продавец-кассир скончалась, а директора магазина вместе с ее мужем доставили в медицинское учреждение.

Нападавшие нанесли находившимся в помещении удары битами, а затем взяли из кассы более 71 тысячи рублей и скрылись с места преступления. Впоследствии правоохранители задержали их по горячим следам.