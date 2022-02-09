МИД РФ потребовал от ООН провести арбитраж из-за визовых проблем с США

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя рассказал в беседе с телеканалом «Россия 24», что передал послание генсеку ООН Антониу Гутерришу от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором Москва требует провести арбитраж из-за визовых проблем с Соединенными Штатами.

«Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», - сообщил дипломат.

Небензя обратил внимание, что российское постоянное представительство при организации испытывает давление, которое связано с тем, что такого рода вопросы не урегулированы.

«У нас серьезные визовые проблемы, касающиеся как продления виз действующим сотрудникам, которые... при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников», - сказал постпред РФ при ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в арсенале российских властей есть планы по противодействию санкциям Вашингтона. Он отметил, что поведение американской стороны в отношении санкций является «абсолютно непредсказуемым».