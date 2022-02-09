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Врач заявил о повышенной чувствительности у заболевших «омикроном»

Виктория Ивашечкина
10:18 09.02.2022
По словам специалиста, больной в разных частях тела может ощущать онемение или холод.
Врач заявил о повышенной чувствительности у заболевших «омикроном»
© Фото: Pixabay, Pexels
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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у заболевших штаммом коронавируса «омикрон» проявляется гиперестезия - повышенная чувствительность организма. По его словам, при данном симптоме у заболевшего болит все тело.

«Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости - везде ощущается боль», - отметил врач, передает URA.RU

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что гиперестезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов. В разных частях тела человек может ощущать онемение, боль или холод.

Ранее врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что результатом перенесения «омикрона» может стать серьезный урон для голосовых связок.

По словам врача, в том случае, если инфекция переходит в область гортаноглотки, ее слизистая оболочка попадает «под удар». При таком развитии заболевания может наблюдаться дисфония, проявляющаяся в виде охриплости голоса, или афония, при которой голос полностью пропадает, объяснил Зайцев.

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