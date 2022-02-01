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Названо опасное для голоса последствие «омикрона»

Анна Берестовая
03:09 01.02.2022
Врач рассказал, как «омикрон» наносит необратимый урон связкам.
Названо опасное для голоса последствие «омикрона»
© Фото: pexels.com
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Результатом перенесения омикрон-штамма коронавируса может стать серьезный урон для голосовых связок. Об этом рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, в том случае, если инфекция переходит в область гортаноглотки, ее слизистая оболочка попадает «под удар». При таком развитии заболевания может наблюдаться дисфония, проявляющаяся в виде охриплости голоса, или афония, при которой голос полностью пропадает.

В некоторых ситуациях после заражения COVID-19 голос может долго не возвращаться или же оставаться стабильно хриплым, а также может появляться парез или паралич голосовых складок. В таком случае, предупредил врач, дело плохо.

«Может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату и голосовым складкам», - цитирует специалиста URA.RU.

Зайцев посоветовал людям, от природы обладающим уязвимым голосовым аппаратом, тщательно заботиться о состоянии горла в условиях пандемии. Также эксперт рекомендовал быть осторожнее тем, у кого в свое время были удалены миндалины, так как подобная операция лишает дополнительной защиты на уровне глотки.

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