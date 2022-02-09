Снайперы ЗВО остановили колонну бронетехники «врага» под Тамбовом

Точность и внезапность. Снайперы Западного военного округа остановили колонну бронетехники неприятеля. Учения развернулись в Тамбовской области.

Разведчики с помощью беспилотников устанавливают точные координаты противника. Мотострелки выдвигаются на лыжах, чтобы ударить по врагу с фланга. Огонь ведут с расстояния около 1 000 метров.

Снайперы уничтожают живую силу и выводят из строя технику. После чего отходят под прикрытием разведки. В тренировке задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц вооружения.

Ранее сообщалось, что снайперы ЮВО под Ростовом-на-Дону продемонстрировали точную стрельбу при низких температурах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Олег Давыденко