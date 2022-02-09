В Минздраве рассказали о выдаче льготных лекарств во время пандемии

Выдача льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь во время пандемии приостанавливаться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Как говорится в сообщении, кабмин РФ утвердил постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования. Согласно ему, главы регионов в период распространения коронавируса могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи по некоторым профилям. В частности, приостановлено может быть проведение диспансеризации и профилактических осмотров, за пациентами с хроническими заболеваниями устанавливается дистанционное наблюдение.

«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», - подчеркнули в ведомстве.

Выдача льготных лекарств, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение будет производиться в полном объеме, отметили в Минздраве.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям во время пандемии.