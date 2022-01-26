Путин потребовал не останавливать плановую медпомощь детям из-за пандемии

Плановую медицинскую помощь детям нельзя прекращать, несмотря на пандемию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что в некоторых детских лечебных учреждениях работа по оказанию плановой медпомощи прекратилась.

«Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась», - подчеркнул Путин.

Он предложил в этом вопросе опираться на опыт прошлого и позапрошлого годов, и оказать помощь регионам.

Вице-премьер Татьяна Голикова на это заметила, что подобные мероприятия есть в плане.

«Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь», - сказала она.

Голикова добавила, что если ситуация будет очень сложной, плановую медпомощь переведут в формат неотложной.

Ранее сообщалось, что в Москве наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости детей коронавирусом. За последние две недели число регистрируемых случаев выросло с двух до 28 тысяч.