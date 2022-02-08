Фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в короткой программе на ОИ

Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд, получив 113,97 балла за короткую программу на Олимпийских играх - 2022 в Пекине, передает «360».

До этого высшее спортивное достижение принадлежало фигуристу Юдзуру Ханю. На турнире четырех континентов японец получил 111,82 балла. На этой Олимпиаде спортсмен сорвал прыжок и получил за короткую программу 95,15 балла. Ханю уступает российскому фигуристу Евгению Семененко.

На втором и третьем месте списка расположились японские спортсмены Юма Кагияма (108,12) и Уно Сем (105,90).

Днем ранее российским фигуристам удалось одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, и Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.