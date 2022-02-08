Академик РАН назвал два закона питания для продления жизни

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с радио Sputnik рассказал о двух законах питания, соблюдая которые, человек дает организму возможность функционировать лучше, жить дольше и более активно.

«Первый закон науки о питании – это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», – сказал он.

По словам академика РАН, второй закон науки о питании заключается в том, что химический состав рациона должен соответствовать физиологическим потребностям нашего организма в пищевых и биологически активных веществах. Именно поэтому, обратил внимание Тутельян, необходимо наблюдать за наличием в рационе питания необходимой пищи, насыщенной белком.

«Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны. Это и витамины, и целый ряд минеральных веществ, микроэлементов и многого другого, отдельные аминокислоты», – отметил эксперт.

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