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Академик РАН назвал два закона питания для продления жизни

Анна Назайкина
06:25 08.02.2022
Важно получать с пищей такое количество энергии, которое было потрачено, отметил эксперт.
Академик РАН назвал два закона питания для продления жизни
© Фото: Jonathan Borba, Unsplash
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Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян в беседе с радио Sputnik рассказал о двух законах питания, соблюдая которые, человек дает организму возможность функционировать лучше, жить дольше и более активно.

«Первый закон науки о питании – это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых», – сказал он.

По словам академика РАН, второй закон науки о питании заключается в том, что химический состав рациона должен соответствовать физиологическим потребностям нашего организма в пищевых и биологически активных веществах. Именно поэтому, обратил внимание Тутельян, необходимо наблюдать за наличием в рационе питания необходимой пищи, насыщенной белком.

«Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны. Это и витамины, и целый ряд минеральных веществ, микроэлементов и многого другого, отдельные аминокислоты», – отметил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук Владимир Подхомутников рассказал, что голубая жимолость является одной из самых полезных ягод для улучшения иммунитета, а также замедления старения организма. Помимо высокого уровня содержания ряда витаминов и микроэлементов, ее можно считать рекордсменом по количеству антиоксидантов.

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