Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал замедляющую старение ягоду

Иван Линдеманн
01:39 23.08.2021
Совокупность свойств позволяет считать голубую жимолость ягодой, которая может замедлить старение организма.
Эксперт назвал замедляющую старение ягоду
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Голубая жимолость является одной из самых полезных ягод для улучшения иммунитета. Помимо высокого уровня содержания ряда витаминов и микроэлементов, ее можно считать рекордсменом по количеству антиоксидантов.

Совокупность этих свойств позволяет считать голубую жимолость ягодой, которая может замедлить старение организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Подхомутников.

«Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца», - цитирует РБК эксперта.

По словам Подхомутникова, голубая жимолость хорошо переносит заморозку, так что ее можно спокойно хранить в морозильном шкафу. А вот высокие температуры ягода держит хуже, теряя часть полезных свойств, что важно учесть при приготовлении варенья.

Свежезамороженная ягода может стать настоящим деликатесом и витаминной подпиткой, если ее правильно обработать и поместить на хранение. В этом уверена диетолог Анна Белоусова, которая ранее рассказала «Звезде» о главных этапах заморозки дачных даров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:30 В стране и мире
Байден раскрыл подробности эвакуации из Афганистана
23:39 В стране и мире
В США рассказали, почему Россия выиграет от глобального потепления
23:46 В стране и мире
Вильфанд рассказал, какие регионы России окажутся в эпицентре непогоды
22:36 Армия
Видео
В центре «Патриот» открылся клуб болельщиков АрМИ-2021
22:41 В стране и мире
Площадь природного пожара под Екатеринбургом возросла до 240 гектаров
Популярное
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.