Эксперт назвал замедляющую старение ягоду

Голубая жимолость является одной из самых полезных ягод для улучшения иммунитета. Помимо высокого уровня содержания ряда витаминов и микроэлементов, ее можно считать рекордсменом по количеству антиоксидантов.

Совокупность этих свойств позволяет считать голубую жимолость ягодой, которая может замедлить старение организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Подхомутников.

«Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца», - цитирует РБК эксперта.

По словам Подхомутникова, голубая жимолость хорошо переносит заморозку, так что ее можно спокойно хранить в морозильном шкафу. А вот высокие температуры ягода держит хуже, теряя часть полезных свойств, что важно учесть при приготовлении варенья.

Свежезамороженная ягода может стать настоящим деликатесом и витаминной подпиткой, если ее правильно обработать и поместить на хранение. В этом уверена диетолог Анна Белоусова, которая ранее рассказала «Звезде» о главных этапах заморозки дачных даров.