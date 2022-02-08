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СМИ: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за «Северного потока - 2»

Виктория Ивашечкина
06:30 08.02.2022
Утверждается, что одной из причин срыва переговоров стал отказ Германии предоставлять военную помощь Украине.
СМИ: Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Stefanie Loos Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинский лидер Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок из-за позиции Германии по поводу проекта «Северный поток- 2». Об этом сообщил журналист CNN Джейк Таппер, ссылаясь на источник «близкий к правительству Украины».

Как уточнил Таппер, встреча была сорвана из-за того, что немецкий политик отказалась заявить об отказе Германии от «Северного потока - 2» даже в случае «вторжения России».

«Официально это было описано как ошибка при составлении графика, однако это было не так - это было намеренно», - сообщил журналист в Twitter

Кроме того, он отметил, что еще одной причиной отмены встречи стал отказ Берлина предоставлять военную помощь Киеву.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября, однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман заявил, что решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание «дочки» в Германии.

По его словам, необходимая для сертификации компания зарегистрирована и включена в торговый реестр, однако дальнейшие шаги еще не предприняты.

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