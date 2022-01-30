В Германии назвали вероятные сроки сертификации «Северного потока - 2»

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание «дочки» в Германии. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что необходимая для сертификации компания зарегистрирована и включена в торговый реестр, однако дальнейшие шаги еще не предприняты. Регулятор по-прежнему ждет всех необходимых документов для рассмотрения соответствующей заявки, сказал Хоман.

«Если обратить внимание на различные (предусмотренные. - Прим.ред.) сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание (рассмотрения заявки. - Прим.ред.) едва ли будет возможно в первом полугодии», - цитируют Хомана «Известия».

Ранее в пресс-службе Федерального сетевого агентства ФРГ сообщили, что процесс сертификации оператора участка трубопровода «Северный поток-2» вновь начнется после того, как будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончится проверка необходимых документов.

Компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, она будет являться владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах ФРГ.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.