Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии назвали вероятные сроки сертификации «Северного потока - 2»

Анна Касаткина
18:08 30.01.2022
Из-за ожидания документов для рассмотрения заявки процедура сертификации будет длиться еще как минимум полгода, заявили в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.
В Германии назвали вероятные сроки сертификации «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2» компании Nord Stream 2 вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание «дочки» в Германии. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что необходимая для сертификации компания зарегистрирована и включена в торговый реестр, однако дальнейшие шаги еще не предприняты. Регулятор по-прежнему ждет всех необходимых документов для рассмотрения соответствующей заявки, сказал Хоман.

«Если обратить внимание на различные (предусмотренные. - Прим.ред.) сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание (рассмотрения заявки. - Прим.ред.) едва ли будет возможно в первом полугодии», - цитируют Хомана «Известия».

Ранее в пресс-службе Федерального сетевого агентства ФРГ сообщили, что процесс сертификации оператора участка трубопровода «Северный поток-2» вновь начнется после того, как будет завершена передача основных активов немецкой дочерней компании и закончится проверка необходимых документов.

Компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, она будет являться владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах ФРГ.

Газопровод «Северный поток-2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его укладка завершилась 10 сентября 2021 года. Однако трубопровод не может быть введен в эксплуатацию без сертификации оператора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:12 Спорт
Медведев уступил Надалю в финале Australian Open
15:59 В стране и мире
В МИД Украины заявили, что экономика страны пострадала из-за паники вокруг эскалации
15:15 В стране и мире
Видео
Появились кадры первого полета легкого многоцелевого самолета «Байкал»
14:58 В стране и мире
В Минпросвещения ответили на вопрос о полном переводе школ на дистант
10:56 В стране и мире
Посольство США вновь призвало американских граждан покинуть Украину
Популярное
Видео
Чурикова рассказала об уникальности Куравлева
Украинский политолог объяснил неизбежность закупок газа у России после запуска «Северного потока - 2»
Врач назвал главные ошибки при самостоятельном лечении «омикрона»
Видео
В Подмосковье пытаются поймать бегающего по области тигренка
Очевидцы необъяснимого: СМИ напомнили о финском «перевале Дятлова»
Видео
Первый полет ударного беспилотника «Сириус» состоится в мае 2022 года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.