В России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти

С первого марта 2022 года в России начнут выдавать свидетельства о смерти в электронном виде. Постановление об этом было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Как следует из документа, который цитирует «Российская газета», реестр таких свидетельств в едином федеральном формате будет вестись Минздравом РФ. Заполнение электронного документа должно стать обязательным.

Информации о смерти человека и ее причинах, как и данные медицинской организации, будут поступать в ЕГИСЗ – информационную здравоохранительную систему. После информация из этой системы поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в Росстат и другие связанные с вопросом ведомства. Россиянам больше не понадобится приносить документы в ЗАГС для получения соответствующей отметки.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране планируют выдавать электронные паспорта с января 2023 года. Она подчеркнула, что число выдаваемых паспортов напрямую зависит от желания граждан их получить. Однако на первоначальном этапе, согласно прогнозам, их число составит не менее 100 тысяч.