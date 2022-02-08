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Нападение «пиратов»: экипажи кораблей СФ провели тренировку в Атлантическом океане

05:00 08.02.2022
На учениях военнослужащие отработали тактику поиска, ликвидации и задержания «нарушителей», находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи боевых кораблей Северного флота отработали тактику борьбы с пиратами в районах интенсивного судоходства Атлантического океана. В тренировке поучаствовали подразделения морской пехоты, на время похода прикомандированные к экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

На учениях военнослужащие отработали тактику поиска, ликвидации и задержания «нарушителей», находящихся во внутренних помещениях и на верхней палубе кораблей. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались холостые боеприпасы и другие средства имитации. Кроме того, некоторые помещения были специально отключены от электропитания, в них военнослужащие использовали приборы ночного видения.

«Обеспечение безопасности гражданского мореплавания в различных районах мирового океана, является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи», - отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Игорь Никитин.

В прошлом году экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» во время несения антипиратской вахты в Гвинейском заливе спас от злоумышленников экипаж панамского сухогруза «Люция», состоявший из русских и украинских моряков. Днем ранее отряд кораблей Северного флота вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив для участия в межфлотском учении с участием боевых кораблей Черноморского и Тихоокеанского флотов.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Основным направлением учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в океане и противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина и Андрей Работнов.

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