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В России не станут приостанавливать оказание первичной медпомощи детям из-за COVID-19

Роман Захаров
22:25 08.02.2022
В Минздраве разъяснили постановление кабмина, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медстрахования.
В России не станут приостанавливать оказание первичной медпомощи детям из-за COVID-19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России не станут приостанавливать из-за пандемии COVID-19 оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России», - сказано в сообщении здравоохранительного ведомства.

В министерстве напомнили, что российский кабмин утвердил постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медстрахования. Согласно документу, в период распространения коронавируса региональные руководители получают право в случае необходимости приостанавливать оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, но, как объяснили в Минздраве, лишь по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о требованиях к уровню антител к COVID-19 для получения QR-кода.

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