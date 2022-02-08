Минздрав рассказал о требованиях к уровню антител к COVID-19 для получения QR-кода
Ранее стало известно, что с 21 февраля россияне смогут получить QR-код на основе данных теста на антитела к COVID-19.
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Никаких требований к уровню антител в организме для получения сертификата не будет. Достаточно, чтобы антитела к коронавирусной инфекции в принципе были, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее стало известно, что с 21 февраля россияне смогут получить QR-код на основе данных теста на антитела к COVID-19.
«Требований к уровню антител не устанавливается - достаточно их наличие в организме», - приводит РИА Новости слова Кузнецова.
Кроме того, информацию о наличии антител добавят в сертификат о вакцинации от коронавируса. Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении полного курса вакцинации против COVID-19, а также о случае перенесенной коронавирусной инфекции.