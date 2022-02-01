ЕС готов выделить Киеву 600 миллионов евро без дополнительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

«Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур», - сообщается на сайте украинского лидера.

Зеленский также поблагодарил представителя Евросоюза за новую программу макрофинансовой помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро.

Также при обсуждении торговых отношений между Украиной и ЕС глава украинского государства поднял вопрос о скорейшем старте официальных переговоров о предоставлении Киеву дополнительных торговых преференций, которые будут предусматривать обновление действующих тарифов и квот для украинских экспортеров.

«Ваш визит в эти сложные времена является для нас еще одним знаком безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экономика страны сильно пострадала из-за ажиотажа в западных СМИ по поводу «эскалации ситуации» вокруг Украины.