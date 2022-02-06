Канцлер ФРГ заявил, что Германия не намерена поставлять летальное оружие на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Германии отсутствуют намерения поставлять летальное оружие на Украину. Он подчеркнул, что данного условия придерживалась и его предшественница Ангела Меркель, и, по его словам, «это было и остается правильным». Шольц также упомянул, что большинство немцев поддерживают точку зрения властей по данному вопроса.

«Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем на Украину», - заявил Шольц в эфире телеканала ARD.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам беседы по ситуации на Украине пришли к согласию о важности диалога с Россией. Кроме того, Шольц и Джонсон договорились продолжать совместную работу с другими международными партнерами над пакетом санкций.