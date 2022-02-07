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В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России

Иван Линдеманн
01:46 07.02.2022
В России ведется мониторинг циркулирующих вариантов коронавируса, секвенирование и генотипирование идут в режиме 24 на 7.
В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России выявляются случаи так называемого «стелс-омикрона», однако его доля от общего числа остается весьма незначительной. Об этом рассказала представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с «Известиями».

Подвид омикрон-штамма коронавируса под индексом BA.2 получил название «стелс-омикрон», потому что с трудом поддается обнаружению. Как отметила Черкашина, в России ведется мониторинг циркулирующих вариантов коронавируса, секвенирование и генотипирование идут постоянно, и геновариант ВА.2 также является предметом внимания ученых.

«В нашей стране геновариант ВА.2 также выявляется, но его доля в настоящее время крайне незначительна - по нашим оценкам, это единичные проценты от общего количества изученного материала», - рассказала эксперт.

Ранее стало известно, что для нового подтипа омикрон-штамма коронавируса BA.2 характерны симптомы, похожие на те, что отмечались при изначальном варианте COVID-19. У пациентов со «стелс-омикроном» часто поднималась высокая температура, происходили изменения обоняния или вкуса, а также отмечался постоянный кашель.

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