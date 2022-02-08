Армия Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в небе над Белоруссией На некоторых этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Республики Беларусь. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Полет продлился четыре часа. На некоторых этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Республики Беларусь. Российские и белорусские летчики успешно выполнили поставленную задачу и продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства. В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика