Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в небе над Белоруссией
На некоторых этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Республики Беларусь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Полет продлился четыре часа.
На некоторых этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Республики Беларусь.
Российские и белорусские летчики успешно выполнили поставленную задачу и продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства. В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов