Путин назвал условия для формирования прочной защиты от новых инфекций

Для создания прочной защиты от новых инфекций необходимы свои производство и сырье. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по науке.

«Начну с самой актуальной, востребованной на сегодня задачи - сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций. Отмечу здесь, что в условиях эпидемии наряду с оперативными решениями правительство приняло целый комплекс стратегических мер по созданию новых лекарственных препаратов, системы мониторинга и предотвращения биологических рисков и угроз», - сообщил глава государства в самом начале мероприятия.

Он подчеркнул, что необходимо «вывести эту работу на еще более высокий, еще более качественный уровень». Для этого, по мнению Путина, следует создать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы в случае появления неизвестных науке новых инфекций специалисты смогли «оперативно развивать производства эффективных лекарств и вакцин».

«Для этого у нас должно быть свое отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырье», - обратил внимание участников заседания президент России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что скоро большинство медицинских справок и других документов в сфере здравоохранения в России перейдут в электронный вид. Глава правительства при этом подчеркнул, что обновленная система «свяжет между собой все региональные медицинские организации».