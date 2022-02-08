Большинство медицинских документов в РФ будут переведены в электронный вид

Большинство медицинских справок и других документов в сфере здравоохранения в России перейдут в электронный вид. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере», - объяснил глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин добавил, что обновленная система «свяжет между собой все региональные медицинские организации».

«Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего - различные выписки, справки, медкарты», - рассказал глава кабмина.

В конце прошлого месяца Минздрав России подготовил памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19. В документе приведены рекомендации для некоторых групп населения, в том числе для детей, в случае заражения инфекцией.