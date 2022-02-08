Гинцбург назвал условие завершения пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции может завершиться после вакцинации 80% населения планеты в течение не более семи месяцев. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить ими страны, которые не производят вакцины против COVID-19», - приводит слова Гинцбурга агентство Anadolu.

С его слов, российская фармакологическая промышленность в состоянии производить значительную долю тех вакцин, которые будут востребованы в Африке, странах Юго-Восточной Азии и других регионах.

«Это жизненно необходимо для борьбы с пандемией, с которой столкнулось все человечество в течение трех лет», - добавил Гинцбург.

С начала пандемии COVID-19 по всему миру врачи выявили более 397,4 млн заражений. Свыше 5,7 млн человек не смогли пережить последствий заболевания. В России за весь срок пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 13 147 666 раз. Умер 336 721 пациент ковидных госпиталей.