В РФПИ спрогнозировали прохождение пика заболеваемости «омикроном» на этой неделе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предположил, что пик заболеваемости штаммом «омикрон» пройдет в РФ уже на текущей неделе.

«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости. К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости», - цитирует Дмитриева РИА Новости.

Глава РФПИ также подчеркнул, что Россия справляется с вызванной «омикроном» очередной волной заболеваемости «значительно лучше, чем большинство стран» благодаря вакцинам «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам Дмитриева, это было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний им. Спалланцани в Италии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России среди всех заболевших коронавирусной инфекцией удельный вес штамма «омикрон» составил уже более 50%. Главный санитарный врач РФ указала, что омикрон-штамм в два раза заразнее гриппа, из-за чего он так быстро распространяется.