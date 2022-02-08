В Минздраве озвучили срок действия сертификата на основе теста на антитела к коронавирусу

Срок действия сертификата по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции составит полгода с даты получения результатов тестирования. Об этом сообщили в российском Минздраве.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Ранее Минздрав опубликовал на портале правовой информации приказ, согласно которому с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусу. Кроме того, информацию о наличии антител планируют добавлять в сертификат о вакцинации от COVID-19.

Согласно изменениям, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении полного курса вакцинации против COVID-19, а также случае перенесенной коронавирусной инфекции.