Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликованы кадры перехода кораблей из Средиземного в Черное море для учений

17:04 08.02.2022
Сейчас большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы для учений в Черном море. Кадры перехода публикует «Звезда».

Переход кораблей из Средиземного в Черное море является плановым. Большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» проходят пролив Дарданеллы. В свою очередь, корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» начнут прохождение черноморских проливов в среду, 9 февраля.

До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия. 

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Учения проводятся одновременно на всех флотах ВМФ России, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
Полиция, эвакуаторы и разбитые машины: новые кадры с места крупного ДТП на Рублевке
17:20 Спорт
Татьяна Иванова завоевала бронзу на ОИ впервые в истории России в одноместных санях
17:12 В стране и мире
В Минздраве озвучили срок действия сертификата на основе теста на антитела к коронавирусу
17:07 В стране и мире
Макрон заявил о достигнутом прогрессе в вопросах стабильности после встреч с Путиным и Зеленским
15:36 В стране и мире
Видео
Большинство медицинских документов в РФ будут переведены в электронный вид
Популярное
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.