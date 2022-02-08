Опубликованы кадры перехода кораблей из Средиземного в Черное море для учений

Отряд больших десантных кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы для учений в Черном море. Кадры перехода публикует «Звезда».

Переход кораблей из Средиземного в Черное море является плановым. Большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» проходят пролив Дарданеллы. В свою очередь, корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» начнут прохождение черноморских проливов в среду, 9 февраля.

До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Учения проводятся одновременно на всех флотах ВМФ России, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Юрий Хведчин