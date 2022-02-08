Собянин рассказал о росте госпитализаций больных COVID-19 в Москве за неделю

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за минувшую неделю снизилось на 6%, однако число госпитализаций с диагнозом COVID-19 возросло на 15%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе дистанционного заседания президиума Координационного совета при кабмине РФ по борьбе с инфекцией 8 февраля.

«За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", где-то около 6%. На этой неделе, скорее всего, это падение будет более существенным. Тем не менее в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», - сказал Собянин.

Он отметил, что основная нагрузка легла на амбулаторное звено, объем работы в котором достаточно велик. Чтобы стабилизировать работу поликлинического звена, было принято решение направить из стационаров 1,3 тысячи медиков.

«Так, сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от начала посещения поликлиники до уже выписки лекарств, включая все необходимые процедуры, составляет около 40 минут. В КТ-центрах - около двух часов. В основном это технологическое время для оказания медицинской помощи», - добавил столичный градоначальник.

Вызов врача на дом осуществляется в течение суток, экстренная помощь прибывает на место вызова в среднем за 11-12 минут, подчеркнул Собянин.