«Омоложение» вируса: как в России борются с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Сразу в 83 российских регионах наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. За сутки выявлено почти 172 тысячи новых случаев, 55 тысяч выздоровели, 609 человек скончались.

В Хабаровском крае увеличен коечный фонд для лечения детей с COVID-19. По словам врачей, сейчас дети в зоне особого риска: фиксируются сотни вызовов, и можно заметить, что «омикрон» стремительно молодеет. Например, недавно был госпитализирован месячный младенец.

«Обычно три-четыре ребенка, а тут 12. Маленькие, с высокой температурой, нам пришлось госпитализировать всех. Это как звонок прозвучал», - сообщил главный врач Детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича Иван Гончаров.

Коечный фонд только в этой детской больнице Хабаровска увеличили с 25 до 60 коек. Этаж пока пустует, но здесь говорят, что это ненадолго. «Омикрон» начинается как типичное ОРВИ: повышенная температура, насморк и кашель. Вот только у детей болезнь развивается намного стремительнее, чем у взрослых. И намного опаснее, ведь маленьким пациентам нельзя давать многие лекарства.

«Несмотря на то что степень поражения маленькая, участок дыхательных путей, гортань узкая, отек легко приводит к закрытию дыхательных путей», - объяснил заведующий ковидным госпиталем Алексей Николаев.

В крае взяли курс на профилактику и защиту. Первая партия вакцины, больше 700 доз, разошлась за несколько дней. К вакцинации подростков подключаются и другие регионы России.

Например, в Мурманскую область в минувшие выходные был доставлен препарат «Спутник М». Он предназначен для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

В Ульяновской области - почти 800 зараженных за сутки. В региональном Минздраве уже переводят профильных врачей в терапевты, но специалистов все равно не хватает. С симптомами, похожими на COVID-19, Анна Чайникова отсидела многочасовую очередь, но девушке в помощи отказали. Сказали, что лечить не будут, потому что полис из другой области.

«Мне пришлось со всеми теми же симптомами ехать в страховую компанию, стоять в очереди там, чтобы меня перекрепили к Ульяновской области. Затем снова отправляться в поликлинику», - вспоминает сейчас Анна Чайникова.

Все это ей пришлось делать с температурой 38 и болью в мышцах. В конце концов девушка смогла попасть к терапевту, но скольких она могла заразить, подсчитать сложно. В ситуации пообещала разобраться главный врач поликлиники.

Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию в медучреждениях, на передовую вышли студенты медицинских вузов.

«Лучше мы сейчас посмотрим, как правильно нужно находить нужные слова для пациентов, чтобы и их не шокировать, и найти с ними коннект, потому что, если мы с пациентом не составим определенную связь, мы от него и ничего не узнаем, и не сможем ему грамотное лечение назначить», - сообщила студентка Ульяновского государственного университета Камила Хусаинова.

Тысячи человек по всей стране стали волонтерами. Это своего рода мобилизация гражданского населения для борьбы с коронавирусом. Возраст не имеет значения, главное - желание помочь тем, кто из-за болезни не может выйти из дома. Таким людям можно, например, принести из аптеки лекарства или продукты из магазина.