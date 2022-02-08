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Прокуратура показала кадры обысков в офисах компаний, убирающих снег в Петербурге

Ян Брацкий
15:48 08.02.2022
Ранее стало известно о возбуждении в Санкт-Петербурге ряда уголовных дел по факту хищения денег участвующими в уборке города организациями.
© Видео: Прокуратура РФ © Фото: Прокуратура РФ
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах компаний, участвующих в уборке Санкт-Петербурга от снега и наледи. На опубликованных прокуратурой кадрах видны сотрудники полиции, которые явились в кабинет директора одной из таких компаний в Пушкинском районе.

Женщине предъявили постановление о проведении следственных действий и попросили сотрудников офиса на время покинуть рабочие места. Полицейские проверили содержимое папок с рабочими документами и компьютеров.

Ранее стало известно о возбуждении в Санкт-Петербурге ряда уголовных дел по факту хищения денег участвующими в уборке города организациями. На проблемы с уборкой снега в Петербурге обратили внимание местные журналисты. Когда Северную столицу накрыли аномальные снегопады, коммунальщики, по их мнению, перестали справляться с уборкой дорог, тротуаров и дворовых проездов.

На проблему также обратил внимание народный артист России Иван Краско, который пожаловался на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге и во дворе его дома в частности. По словам актера, из-за бездействия коммунальных служб он не может выйти из дома без посторонней помощи. Краско добавил, что для решения данной проблемы ему пришлось написать письмо на имя президента России Владимира Путина.

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