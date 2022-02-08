В Петербурге возбудили уголовные дела против занимающихся уборкой снега организаций

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела по факту хищения денег организациями, которые участвовали в уборке снега в городе, сообщили в прокуратуре.

«В настоящее время на основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи. Сегодня при координации органов прокуратуры города подразделениями полиции проводятся обыски, а также другие следственные и процессуальные действия», - говорится в материале.

Ранее губернатор города Александр Беглов заявил, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге идет реформирование системы уборки улиц от снежных покровов и наледи.

На проблемы с уборкой снега в Северной столице местные СМИ начали указывать зимой, когда город накрыли аномальные снегопады. Стоит отметить, что жителей города возмущает не столько некачественно выполненная работа коммунальщиков, сколько последствия такого отношения. Так, например, жительнице города на набережной Мойки на голову упала наледь.

Народный артист РФ Иван Краско впоследствии также обратил внимание на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге и во дворе его дома в частности, добавив, что ему «стыдно за город». По словам актера, из-за бездействия коммунальных служб Северной столицы он не мог выйти из дома без посторонней помощи.