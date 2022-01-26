Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса

Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19. Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». В нем указаны рекомендации для некоторых групп населения. Отдельно приводятся рекомендации для детей.

Первый блок рекомендация касается тех, кто прошел вакцинацию и ревакцинацию в течение последних 6 месяцев, а также переболевших менее полугода назад. Если такой пациент сдал положительный тест на коронавирус, но симптомов заболевания у него нет.

«В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки», - говорится в документе.

Тем, кто наблюдает у себя симптомы ОРВИ, посвящен второй блок рекомендаций. Если вы не входите в группу риска, младше 60 лет, не страдаете избыточным весом и хроническими заболеваниями, то в этом случае будет достаточно соблюдать режим самоизоляции.

«При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу "122" или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены», - говорится в рекомендациях.

Кроме того, таким пациентам рекомендовано носить маску, измерять температуру не реже трех раз в сутки, проветривать помещение и отслеживать уровень кислорода в крови. В случае значительного ухудшения состояния, появления одышки или высокой температуры следует вызвать скорую помощь.

В отдельный блок выведены рекомендации относительно заболевших детей. В таком случае маленького пациента необходимо оставить дома и выполнять все рекомендации врачей.

«Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками. Антибиотики могут быть назначены только врачом-педиатром и только в случае наличия показаний», - говорится в документе Минздрава РФ.

Ведомство призывает всех граждан соблюдать противоэпидемиологические правила, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Следует максимально сократить свои контакты и по возможности перейти на удаленный формат работы. Не следует забывать о необходимости тщательного мытья рук.