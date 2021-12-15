В Кремле ответили на вопрос о жалобе актера Краско насчет уборки снега в Петербурге

Администрация президента России на данный момент не получила обращение народного артиста РФ Ивана Краско, который ранее пожаловался на качество уборки снега в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Не получено», - заявил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее Краско обратил внимание на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге и во дворе его дома в частности, добавив, что ему «стыдно за город». По словам актера, из-за бездействия коммунальных служб Северной столицы он не может выйти из дома без посторонней помощи. При этом Краско добавил, что для решения данной проблемы ему пришлось написать письмо на имя Владимира Путина.

На проблемы с уборкой снега в Северной столице местные СМИ указывали и ранее. Стоит отметить, что жителей города возмущает не столько некачественно выполненная работа коммунальщиков, сколько последствия такого отношения. Так, например, жительнице города накануне на набережной Мойки на голову упала наледь. Кадры инцидента вскоре появились в Сети. В тяжелом состоянии женщина была доставлена в больницу.