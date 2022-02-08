Владеть пространством и временем: что зависит от военных топографов в ВС РФ

Подвижный навигационный геодезический комплекс (ПНГК) выглядит как обычный КамАЗ, но на самом деле это новейший навигационный геодезический комплекс, состоящий из множества приборов. Его назначение - определять плановые координаты и высоты в районах действия войск. Стоит на вооружении одного из подразделений 47-го экспедиционного топогеодезического отряда.

Развертывание ПНГК благодаря современным технологиям можно произвести за десять минут. Орлиный глаз комплекса - аппаратура технического зрения - это камеры, снимающие высоты, здания и глубины. Все координаты тут же наносятся на электронные карты, полученные со спутника. Все системы цифровые, комплекс работает в любую погоду.

Военные топографы проводят рекогносцировку на местности, привязку оборудования к спутниковой сети. Их задача - обеспечить войска точной геопространственной информацией. Это важнейший вид боевого обеспечения войск в мирное и в военное время.

В боевых условиях простота традиционного оборудования - залог надежности. Поэтому в распоряжении профессионалов обширный набор инструментов.

«Редакционно-картографический центр обеспечивает руководящими документами все материалы, которые создаются в рамках Вооруженных сил. Электронные карты, которые создаются в интересах применения систем оружия, артиллерии, навигации, систем управления, создавались при активной работе нашего центра», - рассказал начальник Редакционно-картографического центра 946-го Главного центра геопространственной информации МО РФ полковник Владимир Козлов.

В Редакционно-картографическом центре 946-го Главного центра геопространственной информации бережно хранят подлинные карты XVI века, которым находят применение и сегодня. Древние планы местности могут дать ценнейшие сведения о динамике изменения ландшафта и климата.

На одной из карт план Берлина - мост Мольтке, река Шпрее, «Кроль-опера», Рейхстаг. Именно по такой карте в 1945 году советские войска осуществили успешный штурм города Берлина.

«Мы видим, где на картах достаточно точно показаны расстояния между населенными пунктами, отображен рельеф местности», - добавил Козлов.

Роль военных топографов неуклонно возрастает в век высокоточного оружия и активного освоения космического пространства. С недавних пор не только космонавты загружают в планшеты космические карты, и именно военные топографы нынешнего и последующих поколений играют главную роль.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов