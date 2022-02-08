Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Владеть пространством и временем: что зависит от военных топографов в ВС РФ

Андрей Сементковский
13:52 08.02.2022
Топографическая служба Вооруженных сил РФ отмечает 210-летие. Личный состав и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил их весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Подвижный навигационный геодезический комплекс (ПНГК) выглядит как обычный КамАЗ, но на самом деле это новейший навигационный геодезический комплекс, состоящий из множества приборов. Его назначение - определять плановые координаты и высоты в районах действия войск. Стоит на вооружении одного из подразделений 47-го экспедиционного топогеодезического отряда.

Развертывание ПНГК благодаря современным технологиям можно произвести за десять минут. Орлиный глаз комплекса - аппаратура технического зрения - это камеры, снимающие высоты, здания и глубины. Все координаты тут же наносятся на электронные карты, полученные со спутника. Все системы цифровые, комплекс работает в любую погоду.

Военные топографы проводят рекогносцировку на местности, привязку оборудования к спутниковой сети. Их задача - обеспечить войска точной геопространственной информацией. Это важнейший вид боевого обеспечения войск в мирное и в военное время.

В боевых условиях простота традиционного оборудования - залог надежности. Поэтому в распоряжении профессионалов обширный набор инструментов.

«Редакционно-картографический центр обеспечивает руководящими документами все материалы, которые создаются в рамках Вооруженных сил. Электронные карты, которые создаются в интересах применения систем оружия, артиллерии, навигации, систем управления, создавались при активной работе нашего центра», - рассказал начальник Редакционно-картографического центра 946-го Главного центра геопространственной информации МО РФ полковник Владимир Козлов.

В Редакционно-картографическом центре 946-го Главного центра геопространственной информации бережно хранят подлинные карты XVI века, которым находят применение и сегодня. Древние планы местности могут дать ценнейшие сведения о динамике изменения ландшафта и климата.

На одной из карт план Берлина - мост Мольтке, река Шпрее, «Кроль-опера», Рейхстаг. Именно по такой карте в 1945 году советские войска осуществили успешный штурм города Берлина.

«Мы видим, где на картах достаточно точно показаны расстояния между населенными пунктами, отображен рельеф местности», - добавил Козлов.

Роль военных топографов неуклонно возрастает в век высокоточного оружия и активного освоения космического пространства. С недавних пор не только космонавты загружают в планшеты космические карты, и именно военные топографы нынешнего и последующих поколений играют главную роль.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
Во Франции запуск «Северного потока - 2» назвали стратегическим вопросом для Европы
13:21 В стране и мире
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
11:04 В стране и мире
В СВР сообщили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ
10:46 Спорт
Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе
10:03 В стране и мире
Видео
В деле об отравлении пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
«Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.