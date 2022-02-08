Особый вклад: военные топографы отмечают профессиональный праздник

Во вторник, 8 февраля, исполняется 210 лет со дня основания Топографической службы Вооруженных Сил России. С годовщиной военнослужащих и ветеранов поздравил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что именно эта служба внесла особый вклад в победу в Великой Отечественной войне, снабжая командование и руководство страны точными данными.

Сегодня на вооружении топографической службы самые современные технологии. От беспилотников до спутниковых систем. Тем не менее, учения в поле проходят и сейчас. Так, под Нижним Новгородом расчеты топографической службы создали для артиллеристов 3D модели местности, чтобы те нанесли высокоточные удары по мишеням из гаубиц «Мста-Б».

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Михаил Долгов