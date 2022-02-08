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В НАК рассказали о предотвращенных терактах в российских школах

Виктория Ивашечкина
13:19 08.02.2022
Преступления готовились, в частности, в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.
© Видео: Национальный антитеррористический комитет (НАК) © Фото: Национальный антитеррористический комитет (НАК)
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В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что за последнее время были предотвращены теракты в образовательных учреждениях ряда регионов РФ. Подчеркивается, что к большинству из них причастны сторонники «Колумбайна»*.

«В своем выступлении на заседании председатель НАК Александр Бортников отметил, что за последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности», - говорится в заявлении НАК.

Было установлено, что теракты готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

«Принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций», - добавляется в сообщении.

Несколькими днями ранее, в соответствии с иском Генеральной прокуратуры России Верховный суд запретил на территории страны движение «Колумбайн»*, признав его террористическим.

В Генпрокуратуре РФ также отметили, что идеология движения основана на причинении насилия и принципе массовой гибели людей, поэтому дестабилизирует обстановку в обществе. За организацию либо участие в движении грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Колумбайн»* -террористическое движение, запрещенное на территории РФ.

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