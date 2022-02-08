Спорт «Поймал кураж»: Илюхина о бронзовой медали сноубордиста Уайлда на ОИ в Пекине Анна Назайкина 35-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера и, таким образом, завоевал третью олимпийскую награду в карьере. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vicwild, Instagram Читайте нас на: Серебряный призер Олимпийских игр-2010, заслуженный мастер спорта Екатерина Илюхина в беседе со «Звездой» оценила выступление российского сноубордиста Виктора Уайлда на зимней Олимпиаде в Пекине. «Виктор за всю команду отличился, молодец…Виктор прям отработал, поймал кураж, который когда-то у него был, особенно на Олимпиаде в Сочи. Хорошо ехал. Он и психологически хорошо подошел…Рисковал, и все хорошо получалось», - сказала спортсменка. Сегодня российский сноубордист завоевал бронзовую медаль зимней Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе. 35-летний Виктор Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера и, таким образом, смог взять третью олимпийскую награду в карьере. ОИ-2022 в Пекине завершатся 20 февраля. Всего в настоящий момент в копилке российской национальной команды две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика