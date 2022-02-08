Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном слаломе
Таким образом, 35-летний спортсмен принес в копилку российской сборной восьмую медаль.
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Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль зимней Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
35-летний спортсмен опередил итальянца Роланда Фишналлера и, таким образом, завоевал третью олимпийскую награду в карьере.
ОИ-2022 в Пекине завершатся 20 февраля. Всего в настоящий момент в копилке российской национальной команды две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.