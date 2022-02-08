Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде

Панда Диндин в Московском зоопарке предсказала, каких медалей больше всего смогут получить российские фигуристы на зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию Аделина Сотникова и Дмитрий Соловьев.

«Мы снова решили обратиться к пандам за помощью в предсказании итогов Олимпиады в Пекине. В этот раз мы предложили Диндин выбрать, каких медалей больше всего завоюют наши фигуристы», - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Перед животным положили три мяча, на которые были нанесены изображения олимпийских наград - золотой, серебряной и бронзовой медали. Сначала панда обратила внимание на мяч с изображением бронзы, но спустя время она все же выбрала мяч, на который была нанесена золотая медаль.

Зимняя Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Всего в настоящий момент в активе российской национальной команды две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Таким образом, сборная РФ находится на третьем месте в общем командном зачете.