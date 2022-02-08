В Новочеркасске военнослужащие организовали выставку, посвященную 210-летию топографической службы
Сегодня, 8 февраля, военные топографы отмечают свой профессиональный праздник. Топографической службе Вооруженных сил РФ исполняется 210 лет. По этому случаю в городе Новочеркасске Ростовской области открылась выставка, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В рамках экспозиции представлена геодезическая техника, причем среди экспонатов имеются как современные образцы, так и техника прошлого. На выставке присутствовали военнослужащие, кадеты Донского кадетского корпуса и юнармейцы.
«Особый интерес как кадеты, так и юнармейцы проявили к навигаторам современным, которыми пользуются военнослужащие, где есть электронные карты, определение своего местоположения», - сообщил начальник топографической службы соединения ВВС и ПВО ЮВО Иван Байсигов.
Кроме того, разведчики 150-й мотострелковой дивизии показали гостям выставки образцы современного стрелкового вооружения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных топографов с профессиональным праздником.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов