Армия В Новочеркасске военнослужащие организовали выставку, посвященную 210-летию топографической службы Всего выставку посетили свыше 200 военнослужащих, кадет и юнармейцев. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сегодня, 8 февраля, военные топографы отмечают свой профессиональный праздник. Топографической службе Вооруженных сил РФ исполняется 210 лет. По этому случаю в городе Новочеркасске Ростовской области открылась выставка, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В рамках экспозиции представлена геодезическая техника, причем среди экспонатов имеются как современные образцы, так и техника прошлого. На выставке присутствовали военнослужащие, кадеты Донского кадетского корпуса и юнармейцы. «Особый интерес как кадеты, так и юнармейцы проявили к навигаторам современным, которыми пользуются военнослужащие, где есть электронные карты, определение своего местоположения», - сообщил начальник топографической службы соединения ВВС и ПВО ЮВО Иван Байсигов. Кроме того, разведчики 150-й мотострелковой дивизии показали гостям выставки образцы современного стрелкового вооружения. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных топографов с профессиональным праздником. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика