В СВР заявили об активном участии США в подпольной торговле нефтью из Сирии

Соединенные Штаты расхищают природные ресурсы Сирийской Арабской Республики. Кроме того, Вашингтон участвует в подпольной торговле нефтью. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Как утверждают в СВР, каждый месяц на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор выработка составляет до трех миллионов баррелей сырья.

«Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно на месторождениях в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор извлекается до трех миллионов баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель», - отметили в СВР.

Также в Службе внешней разведки добавили, что сирийская нефть доставляется в Иракский Курдистан с помощью грузовиков, их охраняют американские военные.

Ранее в СВР сообщили о планах США направить экстремистов в Сирии на акции против силовиков САР, Ирана и РФ. Также было подчеркнуто, что в Сирии американцы задействуют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией. В СВР заявили, что, по сути, речь идет о радикальных исламистских группировках.