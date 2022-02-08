В деле об отравлении пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта

В деле о массовом отравлении в клинико-диагностическом центре в Санкт-Петербурге появились новые фигуранты. Обвинение было предъявлено двум заместителям главного врача медучреждения. Об этом сообщил старший помощник ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - говорится в сообщении.

Как отметили в СК РФ, в настоящий момент расследование уголовного дела об отравлении в медцентре продолжается.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге главврача диагностического центра №1. По последним данным, в медучреждении погибли семь пациентов после проведенного исследования.

О первом трагическом случае стало известно в середине января. Как полагает следствие, главный врач долгое время оказывал медицинские услуги с использованием контрафактного химического препарата.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).