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В деле об отравлении пациентов в медцентре в Петербурге появились два новых фигуранта

Анна Назайкина
10:03 08.02.2022
В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.
© Видео: СК РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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В деле о массовом отравлении в клинико-диагностическом центре в Санкт-Петербурге появились новые фигуранты. Обвинение было предъявлено двум заместителям главного врача медучреждения. Об этом сообщил старший помощник ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, решается вопрос об избрании им меры пресечения», - говорится в сообщении.

Как отметили в СК РФ, в настоящий момент расследование уголовного дела об отравлении в медцентре продолжается.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге главврача диагностического центра №1. По последним данным, в медучреждении погибли семь пациентов после проведенного исследования.

О первом трагическом случае стало известно в середине января. Как полагает следствие, главный врач долгое время оказывал медицинские услуги с использованием контрафактного химического препарата.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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