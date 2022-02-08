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В МИД РФ заявили об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил

Анна Назайкина
10:28 08.02.2022
Соединенным Штатам выгодно, чтобы данный вопрос оставался «на плаву», заявила Мария Захарова.
В МИД РФ заявили об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил
© Фото: Alexandr Liskin, RussianLook, globallookpress
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Япония тратит время, которое могло быть использовано для выстраивания плодотворного взаимодействия с Россией, на искусственное нагнетание истерики вокруг Курильских островов. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных, полноценных экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему. Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание», - заявила дипломат в эфире YouТube-канала «Соловьев Live».

Захарова также подчеркнула, что Соединенным Штатам выгодно, чтобы данный вопрос оставался «на плаву», так как именно он не позволяет Токио приступить к реализации полномасштабного сотрудничества с российской стороной.

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